Нови фестивал у Вербаше – „З гласом по гвизди”

ВЕРБАС – Културни центер Вербасу поволал шицких заинтересованих авторох и дзеци виводзачох на перши интернационални Фестивал музики за дзеци под назву „З гласом по гвизди” („Гласом до звезда”).

Фестивал будзе медзинародна, музично-сценска манифестация змагательного характеру, а отрима ше 29. и 30. авґуста у Вербаше.

Право участвовац маю дзеци возросту од осем по шеснац роки и авторе, з реґиону. Приявени шпиванки можу буц скорей виводзени, алє же би нє настали скорей юния 2024. року. Шпиванки муша буц тематски, текстуално и музично прилагодзени возросту виводзача. Приява на конкурс треба же би облапяла комплетни знїмок шпиванки, матрицу, текст у ПДФ формату, кратку биоґрафию виводзача, фотоґрафию, як и податки о шпиванки.

Материяли мож придац по 5. авґуст, а селекцийна комисия вибере 16 змагательни шпиванки. Материял треба прешлїдзиц на мейл адресу glasomdozvezda@kcvrbas.org.

По сообщеню орґанизаторох, додзелєни буду награди за интерпретацию по трох возросних катеґорийох (од 8 по 10 роки, 11 по 13 роки, и од 14 по 16 роки), як и награди за найлєпши текст, аранжман, музику, ґранд при фестивалу и награда публики.

О найлєпших будзе одлучовац фахови жири, а змагателє буду мац обезпечене змеценє и єдзенє (виводзач и єден провадзач).

Шицки додатни информациї мож достац на спомнути имейл, як и при Деянови Божичови на число телефона 064/ 8577-075.