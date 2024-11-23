Знєйце нови електронски каталоґ кнїжкох НВУ „Руске слово” (PDF) за новембер-децембер 2024.

НОВИ САД – Обновени електронски каталоґ кнїжкох НВУ „Руске слово” (документ у PDF формату), односно верзия за новембер-децембер 2024. року.

Нови електронски каталоґ кнїжкох НВУ „Руске слово” можеце зняц на тим линку.

У списку єст 176 наслови кнїжкох и публикацийох од 1995. по 2024. рок, а виражени и цени попуста до 30 одсто, як и специялни пакет акциї. Остатнї наслови котри вишли концом новембра 2024. року.

Пред новорочни швета окреме вельке интересованє за кнїжки за дзеци, та ту и специялни пакет акциї штирох нових розкошних сликовнїцох за дзеци по цени од 1.000 дин. Слово о сликовнїцох Наташи Еделински Миколка (тексти), Ивани Бучко (илустрациї) „Числа” (сликовнїца за возрост од 3 по 10 роки), Ирини Гарди Ковачевич (тексти), Мариї Ковачевич (илустрациї) „Здравканє то красне воспитанє” (сликовнїца за возрост од 4 по 12 роки), Олени Планчак-Сакач (тексти), Младена Хаджича (илустрациї) „Карпатски шаркань” (сликовнїца за возрост од 3 по 7 роки) и Оксани Мудри Недич (тексти), Александри Русковски (илустрациї) „Єдначини през бависко” (сликовнїца за возрост од 6 по 12 роки).

У е-Каталоґу наведзени и наслови кнїжкох котри розпредати, а то 14 углавним новши видня за дзеци и сликовнїци, алє и популарни виданя. Дзепоєдни з нїх мож безплатно зняц у ПДФ формату зоз нашей кнїжкарнї, односно сайту НВУ „Руске слово”.

Од пондзелку 25. новембра 2024. почина уж традицийна велька новорочна акция 30% попуст на кнїжки до пакецикох за швета Миколая, Крачун и Дїда Мраза, котра будзе тирвац по 6. януар 2025. року.

Кнїжи НВУ „Руске слово” мож купиц у представительствох НВУ „Руске слово” – у Новим Садзе на адреси Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) телефон 021/6613-697. У Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на II поверху и на телефон 025/51-00-383, або (од 9 по 14 годзин), як и прейґ колпортерох по наших местох.

Тиж так, тоту, як и други кнїжки „Руского слова” найлєгчейше мож наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com.