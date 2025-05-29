Вишла сликовнїца „Квитки з мамовей заградки”

НОВИ САД – Того тижня видрукована 17. кнїжка у едициї „Заградка” авторки Ана-Мариї Рац под назву „Квитки з мамовей заградки”.

То сликовнїца у котрей у стихох описани 25 квеца, котри прекрашнє илустровала Аня Гудак Заґоричник, а свойо доприношенє у конєчним випатрунку у дизайну и компютерским обробку дал Иґор Орсаґ. Наменєна є дзецом од 3-10 роки.

Сликовнїца кошта 400 динари, а кнїжку мож купиц у представительствох НВУ „Руске слово” – у Новим Садзе на адреси: Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) телефон 021/6613-697. У Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на II поверху и на телефон 025/51-00383 або 025/703-311 (од 9 по 14 годзин), як и прейґ колпортерох по наших местох.

Тиж так, тоту, як и други кнїжки „Руского слова” годно наручиц и прейґ сайту https://knjizkiporuski.com.