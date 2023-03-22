Нови конкурс Фонда за млади таланти

БЕОҐРАД – Фонд за млади таланти Републики Сербиї розписал Конкурс за стипендованє до 1.050 студентох закончуюцого року основних академских студийох и интеґрисаних академских студийох и до 500 студентох закончуюцого року мастер академских студийох високошколских установох чий снователь Република Сербия за школски 2022/23. рок

Студенти ше перше муша реґистровац на порталу еУправи, а приява за тот конкурс ше окончує електронски през услугу еТаланти креировану пре лєгчейше приявйованє на шицки конкурси котри розписує тот Фонд.

Стипендиї подзелєни спрам образовно-науковей тє. образовно-уметнїцкей обласци, а число по обласцох дефиноване спрам уписних квотох, пре справедлївше ранґованє студентох.

Термин за приявйованє студентох 16. април 2023. року.

Шицки информациї о самим конкурсу и условийох мож пречитац на ТИМ ЛИНКУ.

Фонд за млади таланти находзи ше у составе Министерства науки, технолоґийного розвою и иновацийох.

Од 2008. року Фонд подзелєл вецей як 40.000 стипендиї и награди студентом и школяром штреднїх школох.