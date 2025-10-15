Нови конкурс Покраїнского секретарияту

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци розписал конкурс за финансованє и софинансованє активносцох, програмох и проєктох националних совитох националних меншинох у обласци розвою и дзвиганя квалитету основного и штреднього образованя на язикох/бешеди националних меншинох-националних заєднїцох у Автономней покраїни Войводини.

Конкурс насампредз наменєни за дотированє пририхтованя и виробку тестох и задаткох на меншинских язикох, за змаганя на шицких уровньох, од општинского, прейґ реґионалного по републичне, хтори орґанизує Министерство просвити Републики Сербиї.

Конкурс ше розписує на вкупну суму од 600 тисячи динати, яку ше розподзелї за активносци, програми и проєкти у обласци основного образованя 470 тисячи динари и за активносци, програми и проєкти у обласци штреднього образованя 130 тисячи динари.

Право участвовац на Конкурсу маю реґистровани национални совити националних меншинох зоз шедзиском на териториї Автономней покраїни Войводини.

Термин за подношенє приявох 23. октобер, а вецей информациї о конкурсу мождостац на тим линку.