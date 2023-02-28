Нови кружни цек на Лиману у Новим Садзе

НОВИ САД – Вибудов нового турбо кружного цеку у Новим Садзе почала 20. фебруара, та у часци городу коло СПЕНСУ, Меркатора, Променади, новосадского универзитета тих дньох вельки гужви.

За тот проєкт Город Нови Сад и АП Войводина видзелєли коло 300 милиони динари, а по контракту тот кружни цек ма буц готови за 9 мешаци.

Кружни цек будзе спочатку велїм вожачом компликовани, бо у нїм буду важиц иншаки правила од тих хтори маю обични кружни цеки.

„Турбо кружни цеки”, пошвидшую путованє. Виглєдованя гваря же ше на таки способ транспотрини нєшцесца зменшую за 50 одсто, а прецек автох векши за 46 одсто. Таки турбо кружни цек першираз направени 2000. року у Голандиї, а увидзиме як вон будзе функционовац у Новим Садзе.