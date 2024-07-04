Нови квитки на „Червеней ружи”

Тогорочни, 63. по шоре Фестивал рускей култури „Червена ружа” хтори отримани прешлого викенду у Руским Керестуре, ознова здогаднул же то найвекши и найдлуговичнєйши, алє и наймасовнєйши фестивал. Тиж же ту, у Керестуре, корень з хторого ше розсадзели и виквитли шицки други манифестациї по руских штредкох дзе ше шпива, танцує, грає. Була „Ружа” през децениї и попрета и зосхнута, орезована и запущована, алє док єй корень здрави нєт обаваня же у нєй живот и краса, гоч и нє квитнє кажди рок. А того року ознова розквитла. И то насампредз нам самим, шицким аматером и културним дружтвом бачваньско-сримских Руснацох.

После вецейрочней прерви, ознова додзелєни дзивоцка лада и чобольов на Змаганю за найкрасши дзивоцки и леґиньски глас. То єден з найстарших сеґментох „Червеней ружи”, и вредзело го сцерпезлїво чекац. Нє лєм же интересованє потенциялних учашнїкох було векше од капацитетох змаганя, алє публика мала нагоду чуц и упознац наисце солидних младих шпивачох чий полни квалитет и потенциял, наздавац ше, увидзиме у рокох пред нами на руских фестивалох. А можебуц уж о даскельо роки, кошарка и чобольов припадню дакому цо тераз наступал на „Червеним пупчу” – аж нє вериц же маме тельо дзеци цо сцу и знаю шпивац, а у тей прекрасней громади сиґурно нє єден позарядови талант. З другого боку, на „Ружовим” Змаганю за найлєпшу нову забавну композицию отримани и потвердзени уровень од предходних рокох, без позарядових нєподзиваньох, алє нє спод обчекованьох. Мож обачиц позитивни тренд, же нова руска шпиванка – композиция, аранжман, стихи, интерпретация, досягли идеалну, такволану идеалну миру – условно поведзено младши авторе заправо уж маю богате искуство хторе у пракси приноши солидни квалитет, док тоти цо уж длуго присутни на сцени и далєй иновативни и инспировани за цошка нове и иншаке.

На концу, „Одгуки ровнїни”. На тей цаловечаршей заключней програми програми „Червеней ружи” наступели лєм цо нє шицки нашо дружтва, з лєм цо нє комплетним своїм репертоаром. Вшелїяк же розумлїва и оправдана потреба указац ше у найлєпшим виданю и полним капацитету и на першим и найвекшим руским фестивалу презентовац свою цалорочну роботу – то свойофайтова коруна цалей сезони. Правда же ше прето „Одгуки” дакус оддлужели. Єст уж даскельо идеї, суґестиї и можлїви способи як их нарок дакус зжатше конциповац. А нє будзе завадзац гоч и буду як тераз – кед же нашо аматере, а єст их од предшколских дзецох по ветеранох у златних рокох живота – маю моци, дзеки и сцелосци цали лєтушнї дзень путовац, витримац горучаву у сценским облєчиву и цали вечар сцерпезлїво чекац же би на 15 минути вишли на бину, хто вец ма право дацо пригвариц?