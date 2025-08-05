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Вишло перше лєтне двочисло часописа Мак

автор М. Джуджар
автор М. Джуджар 7 Опатрене

НОВИ САД – Юнийско-юлийске двочисло Младежского часопису Мак тих дньох вишло зоз друку, а нашим читачом приноши нови цикави змисти.

Свойо упечатки зоз Стретнуца младих зоз Заходного Балкану котре було отримане у Бриселу, подзелєл Михайло Ковач, потим ту и фотоґрафиї зоз вистави малюнкох младей уметнїци Валентини Рац.

Мак надалєй пише о Емаус фесту, та у рубрики Зоз швета науки и технолоґиї о тим як настали перши мобилни телефони. Драгопис зоз далєкей и еґзотичней Куби написала Ванеса Медєши, а на спортских бокох текст о трох фодбалских лиґох.

Кед слово о бизнису и младих ту напис о Наташи Ґайдош зоз Коцура, док за гумор и у тим чишлє задлужени Иван Лїкар. Михайло Планкош пише о филму There will be blood, а Клара Катрина подзелєла власне дожице о тим як треба дзелїц зоз другима.

Ту и два портрети, о Борисови Раґайови зоз Дюрдьова, и о Михайлови Рацпетийови зоз Руского Керестура.

Емина Бики пополнєла лексикон, Адрияна Фейди подписує власну поезию, док остатнї бок пошвецени фотоґрафийом олдтаймерох зоз Куби.

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