Нови парохове у Новим Садзе и Бачинцох

НОВИ САД – З декретом од 10. юния 2025. преосвященого владики Георгия Джуджара нашей Епархиї святого о. Миколая Руски Керестур, парох у Бачинцох отец Дарко Рац розришени служби пароха у Церкви святого апостола и евангелисти Луки у Бачинцох и додзелєне му нове задлуженє, поставени є за пароха у Конкатедралней церкви святих апостолох Петра и Павла у Новим Садзе.

З владиковим декретом потерашнї парох у Конкатедралней церкви святих апостолох Петра и Павла у Новим Садзе отец Юлиян Рац розришени служби пароха у тей церкви и додзелєне му нове задлуженє, поставени є за пароха у Церкви святого апостола и евангелисти Луки у Бачинцох.

Примопредаванє длужносци будзе нєодлуга, у догварки медзи двома парохами. Отец Дарко Рац у Новим Садзе першу службу будзе служиц на нєдзелю 29. юния.

Отец Дарко Рац священиїк од 2008. року, а до Бачинцох за пароха пришол 2011. року.

Його оцец, отец Юлиян Рац, парох у Новим Садзе од конца 2013. року, а пред тим бул парох у Старим Вербаше и Руским Керетуре, як и професор у Основней и штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре.