Нови руски кнїжки представени на Сайме у Беоґрадзе

БЕОҐРАД – На 68. Медзинародним сайме кнїжкох у Беоґрадзе, котри тирва од 25. октобра по 2. новембер 2025. року, вчера свойо виданя представела НВУ Руске слово. Промоция нових руских кнїжкох отримана з потримовку ресорних секретариятох АП Войводини, у саямскей сали Васко Попа, а конципована була под гаслом од Сайму по Саям, односно представени шицки наслови хтори обявени у периодзе од влоньского Сайму по тераз.

На промоциї хтору отворел директор НВУ Руске слово др Борис Варґа бешедоване о вецей як нових 10 кнїжкох од хторих половка з жанру литератури за дзеци. У главних рисох, актуални кнїжки представела рецензентка Ирина Гарди Ковачевич, а найвецей слова було о моноґрафиї Саскачеван мой други дом: Панонски Руснаци на канадскей прериї, хтору вєдно видали Саскачеванске дружтво рускей култури и Новинско-видавательна установа „Руске слово” а спред редакцийного тиму представела ю Блажена Хома Цветкович.

Потим бешедоване о кнїжки хтора лєм цо вишла з друку, под назву Руски народни шпиванки на пожичени мелодиї Дюри Латяка. Слово о интересантней студиї о нашей музики хтора хасновита и интересантна будзе шицким цо любя и знаю руску шпиванку.