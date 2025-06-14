Концерт „Баїчових соловейох” у Музею Войводини

НОВИ САД – Рочни концерт Дзецинского хора Баїчовей музичней школи Баїчово соловеї (Бајићеви славуји) будзе у амфитеатре Музея Войводини (Дунайска 35) на соботу, 14. юния, на 19:30 годзин.

На концерту ше означи 26 роки Баїчових соловейох, та окрем хорских нумерох порихтани и соло точки младих музичарох. Уметнїцка руководителька Ана Ковачич.

Уходнїци на концерт буду добродзечни прилог за „Помоц мами Оливери и єй синови Викторови”. Шкатули до хторих же годно положиц добродзечни прилог буду на уходзе до Музею.

Дзецински хор Музичней школи „Исидор Баїч” у Новим Садзе настал 1999. року, познати є по велїх наградох, алє и гуманитаних акцийох.