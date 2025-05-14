Гражданє блокирали 30 крижни драги, вимагаю виберанки за месни заєднїци

НОВИ САД – Збори гражданох орґанизовали блокаду 30 фреквентних крижних драгох у городзе. Блокада крижних драгох тирвала 30 минути, Збори гражданох скорей наявели же блокада будзе тирвац 15 минути алє є предлужена на пол годзини прето же предлужени притвор завартим активистом.

Гражданє вимагаю же би були розписани порядни виберанки за членох совитох месних заєднїцох и же би ше зоз гарешту пущело шицких активистох политично завартих.

Предходни виберанки за месни заєднїци у Новим Садзе отримани у юнию 2021. року.

Нови Сад ма 47 месни заєднїци.