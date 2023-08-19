Нови Сад домашнї Руснацом зоз цалого швета

НОВИ САД – У цеку трох дньох, од 17. по 19. авґуст у Новим Саду, ше отримує 17. Шветови Конґрес Руснацох/Русинох/Лемкох.

Програма Конґресу почала штварток, 17. авґуста зоз привитом делеґатох и госцох Конґресу у Коцуре дзе их домашнї дочекали у Подручней канцелариї Националного совиту рускей националней меншини. Орґанизована була и нащива Грекокатолїцкей церкви Успениє Пресвятей Богородици и Етно-клубу „Одняте од забуца”.

Потим учашнїки Конґресу пришли до Нового Саду дзе нащивели Грекокатолїцку церкву святих апостолох Петра и Павла. Ушлїдзело отверанє подобовей вистави у Културним центре Войводини „Милош Црнянски” нашого уметнїка Влади Нярадия и заєднїцки поетски вечар.

Другого дня на Першим пленарним зашеданю шветочно отворени 17. Шветови конґрес РРЛ зоз привитнима словами державного секретара Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Влади Републики Сербиї Нинослава Йовановича, совитнїка у истим министерестве Марина Пиуковича, покраїнскей омбудсманки Драґани Чорич, спред Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци Адрияна Борки, предсидателя Националаного совиту Руснацох Йоакима Раца.

Привитни слова на сходзе гварел и Иван Попеску делеґат зоз Румуниї, заменїк городоначалнїка Города Нови Сад Иґор Црнобарац, народни посланїк и дакедишнї предсидатель СО Вербас Милан Ґлушац, як и продекан Филозофского факултету Универзитету у Новим Саду проф. Миливой Аланович хтори и урядово отворел Конґрес.

Предшедуюци Шветового конґреса РРЛ Штефан Лявинєц у уводним слове привитал почесних госцох. Медзи нїма були и амбасадорка Русинох у Парламенту Мадярскей Вира Гириц, предсидатель Вседержавней русинскей самоуправи у Мадярскей Виктор Крамаренко, русински литературни критичар и науковец Валерий Падяк, директорка Словацкого народного музею – Музей русинскей култури Люба Кралова.

Шветочна часц предлужена зоз додзельованьом награди Василя Турока Гетеша за 2023. рок, за визначни резултати у розвою русинскей култури, хтору достал Володимир Противняк зоз Словацкей. Тогорочна национална награда Ивана Манайли Pro Arte Ruthenorum 2023 мала двох лауреатох. Додзелєна є уметнїкови Силвестерови Макайови зоз Коцура и Петрови Фелдешийови зоз Мадярскей, алє вон нє могол буц присутни на додзельованю.

На першим Пленарним зашеданю предсидатель Шветовей ради РРЛ и предсидателє конґресових членїцох-орґанизацийох поднєсли звити о активносцох медзи двома Конґресами. Пополадню отримани Медзинародно-фахови сход „Сучасна русинистика – нєшка и у будуччносци” на хторим пречитани реферати на тоту тему.