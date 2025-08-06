У Новим Садзе будзе Центер за стрип и анимацию

НОВИ САД – Покраїнска влада принєсла одлуку о снованю Сербского центра за стрип и анимацию, нову установу култури хторей будзе шедзиско у Новим Садзе.

Центер будзе фокусовани на розвой стрипу, диґиталней анимациї и зродни креативни индустриї.

Як наявене, у фокусу буду едукациї младих од 15 по 25 року, през роботнї и програми хтори буду водзиц домашнї и странски фаховци. Буду облапени обласци як визуални розвой, дизайн, арт-дирекция, аниматика, концепт-арт и ґейм-арт.

Циль унапредзованє професийних знаньох и стандарду у тих обласцох, як и спонукованє иновативносци и медзинародного сотруднїцства зоз водзацима державами у тей обласци – Французку, Японом, Южну Корею, Белґию и другима.