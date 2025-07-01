Вчера вечар Новосадянє блокирали вецей крижни драги

НОВИ САД – Вчера бул други вечар як у Новим Садзе гражданє и студенти у блокади блокирали транспорт на улїцох и вецей крижних драгох.

Вчера вечар гражданє зоз мобилнима блокадами векших крижних драгох у городзе указовали гражданску нєпослухносц, а як причина блокадох наводзи ше гарештованє вецей студентох и гражданох хтори всоботу участвовали на протесту у Беоґрадзе.

У Новим Садзе були блокирани и Мост шлєбоди и Варадински мост, даєдни крижни драги на Петроварадину, на крижней драги при Футоґским пияцу припаднїки интервентней єдинки полициї леґитимовали гражданох.

Окрем у Новим Садзе внєдзелю и пондзелок блокади були орґанизовани у вецей часцох Беоґраду, Нишу, Кралєве, Лесковцу, Чачку, Шабцу Суботици, Валєве, Зомборе, драга Вербас – Кула…