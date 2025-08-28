Почало подношенє инициятиви за Октоберску награду и Новемберску повелю

НОВИ САД – Комисия за означованє шветох и додзельованє припознаньох Скупштини Города Нового Сада поволала гражданох и гражданки, правни особи, подприємства, установи, политични орґанизациї и други файти орґанизованя гражданох, державни орґани и орґани локалней самоуправи най принєшу инициятиви за додзельованє Октоберскей награди и Новемберскей повелї Нового Саду за 2025. рок.

Октобарску награду Новог Саду, додзелює ше з нагоди означованя 23. октобра, дня ошлєбодзеня Нового Сада, як дружтвене припознанє за окремни резултати у роботи, дїлованю и найвисши досяги и витвореня, у обласци привреди, дружтвених и других дїялносцох.

Новемберску повелю Нового Сада, додзелює ше як дружтвене припознанє за окремни резултати и досяги у обласци привреди, дружтвених и других дїялносцох знагоди означованя 9. новембра 1918. року, и 25. новембра 1918. року, дня кед Велька Народна Скупштина Сербох, Бунєвцох и других Славянох Баната, Бачки и Баранї, принєсла Oдлуку о присоєдинєню Войводини Кральовини Сербиї.

Обгрунтованє инициятиви за додзельованє Октоберскей награди подноши ше Комисиї за означованє шветох и додзельованє припознаньох по 15. септембер, а за Новемберску повелю по 1. октобер, на адресу Скупштини Городу Нового Саду, Улїца Жарка Зренянина число2.

Вецей информациї мож опатриц на тим линку.