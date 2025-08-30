НОВИ САД – Студенти у блокади новосадских факултетох и збори гражданох Нового Саду, вчера отримали протестне шейтанє по гарешт на Клиси зоз вимогу же би ше ошлєбодзело шицких загарештованих.

Пополадню гражданє рушели зоз угла Кисачкей и Партизанскей улїци до протестного шейтаня хторе наволали Пущце их шицких, по гарешт на Клиси. Потримали их моторкаше и новосадски бициґлисти. Опрез гарешту охабели кнїжки за библиотеку, а студенти и члени фамелийох отримали бешеди же би ше на шлєбоду пущело шицких завартих у авґустовских протестох.

После протестного шейтаня опрез Филозофского факултета у Новим Садзе Студенти факултетох у блокади орґанизовали патренє директного преношеня кошаркашского стретнуца Сербия – Портуґалия на Европским першенству.

Опрез ухода на факултет стала полиция у опреми за розбиванє демонстрацийох, а як преноша медиї полиция була и нука у будинку факултета.