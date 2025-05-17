НОВИ САД – З нагоди 25-рочнїци Дружтва Словенцох „Кредарица” и їх Мишаного хора на соботу 17. мая будзе Шветочни концерт у Новосадскей синаґоґи (Єврейска 11, Нови Сад).

Участвовац буду Мишана шпивацка ґрупа Кредарица Нови Сад (MePZ DS Kredarica Novi Sad) и Женска шпивацка ґрупа Словенчице Тузла (ŽePZ Slovenčice Tuzla).

Концерт почнє на 20 годзин, уход задармо.

Концерт потримали Канцелария Влади Републики Словениї за Словенцох у дияспори и у швеце, Музична омладина Нови Сад, Єврейска општина Нови Сад.