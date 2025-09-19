Нєшка и ютре Новосадски фестивал кнїжки

НОВИ САД – У просторийох ОПЕНС-у (Булевар деспота Стефана 5) нєшка, 19. септембра, почина дзевяти Новосадски фестивал кнїжки – НОФЕК, хтори тирва 19. и 20. септембра.
Тогорочни фестивал пошвецени 100-рочнїци од виходзеня роману „Процес” Франца Кафки, та поднаслов фестивалу глаши „У процесу”. Фестивал ма циль афирмовац младих писательох и популаризовац литературу и литературни случованя и активносци при младих.
На Новосадским фестивалу кнїжки буду отримани рижни роботнї за дзеци, трибини за младих и промоциї сучасних авторох. Традицийно ше додзелї и награду „Поента” за найлєпшого младого автора, як и „Припознанє за допринпшенє роботи младих у култури”.