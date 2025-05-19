У Марийовим святилїщу Водици мож достац полни одпуст

НОВИ САД – У Церкви святих апостолох Петра и Павла, внєдзелю 18. мая на Службох Божих парох Катедралней церкви св. о. Миколая о. Владислав Варґа наказовал о Марийовим святилїщу Водици.

На Нєдзелю Самариянки раншу и вечаршу службу служели парох катедралней церкви з Руского Керестура о. Владислав Варґа и домашнї парох о. Юлиян Рац, а дзияковал Йовґен Надь.

О. Варґа наказовал о Марийовим святилїщи Водици, єй духовней димензиї, о шведоченьох яки дожили людзе хтори ше модлєли Мацери Божей Водицовей. Медзи иншим, вон гварел же док бул парох коцурски слухал шведоченя людзох о тим цо дожили у Водици, або з помоцу Мацери Божей Водицовей и почувствовал же то треба повесц шицким. Треба преношиц тото шицко цо Мария роби у Водици и же важне же у Водици у тим Ювилейним року мож достац полни одпуст за себе, або за своїх покойних.

После служби було друженє парохиянох, а о. Владислав Варґа принєсол и сувенири: маґнет Мацери Божей Водицовей и привязок за клучи хтори пошвецени зоз Водицову воду. Гварел же ше нєсподзивал кед видзел же людзе шицко купели, бо нє принєсол вельо прикладнїки, алє хто жада годзен купиц и на Завитни дзень.

Завитни дзень будзе 10. юния, а каждей соботи служи ше Службу Божу у Водици на 19 годзин.