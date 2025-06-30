Перша Служба Божа нового пароха

НОВИ САД – Нови парох Конкатедралней церкви святих апостолох Петра и Павла у Новим Садзе о. Дарко Рац свою першу Службу Божу у новей парохиї служел вчера, 29. юния, а на Служби сослужовал донєдавни парох о. Юлиян Рац.

У своєй казанї о. Дарко Рац наказовал же ми християнє мушиме мац до Господа Бога подполне довириє. Вон вирних здогаднул на Исусово слова зоз хторима нас поволує же бизме ше спатрали на птици нєбесни и польске квеце хторе Бог карми и украшує, визначуюци же ше нє требаме старац за ютрейши дзень, прето же нас наш нєбесни Оцец нє охабя без того цо нам наисце треба.

По законченю Служби Божей, члени Церковного одбору вєдно зоз парохиянами паноцом и панїматком подаровали дарунки, а у церковней сали було порихтане и послуженє.