Означени шейсц мешаци од страданя на Желєзнїцкей станїци

НОВИ САД – 1. мая, точно на 11:52 годзин, кед ше наполнєли шейсц мешаци од траґедиї на Желєзнїцкей станїци, отримани 16 минути цихосци за настрадалих на станїци, а цихосц предлужена ище зоз 5 минути за настрадалих у Тополи. Опрез станїци одкрита и памят плоча, на котрей виписани датум 1. новембер 2024. рок, час кед ше случело нєщесце 11:52 и „Нови Сад паметa!”.

После цихосци, и символичней комеморациї на здогадованє за 16 погинутих, студенти у блокади и гражданє, рушели ше прешейтац по Мост шлєбоди.

По Булевару ошлєбодзеня билборди були прекрити зоз надписами на чарним платну, а на нїх писали рижни порученя, вияви функционерох, и ситуациї котри ше случовали у скорейшим чаше, а котри студенти у блокади зауважую власци.

У Лиманским парку були поставени 16 чарни карсцелї зоз по єдним билим кветом за кажду жертву траґедиї, а на ярболох були визначени порученя за роботнїцки права, бо и тот сход потримали дзепоєдни синдикати.

Под час шейтаня по Булевару ошлєбодзеня, случел ше инцидент кед єден путнїцки авто зоз вельку швидкосцу надишол на колону людзох, повредзених нєт, а два особи зоз авта одведла полиция.

У Беоґрадзе студенти у блокади и пейц синдикати, 1. май, швето пошвецене правом роботнїкох означели зоз протестним сходом опрез Влади Сербиї.

Студенти у блокади и на тот завод вимагали сполнєнє своїх вимогох котри упутени власци, котрим у фокусу же би державни институциї були нєзависни и же би робели свою роботу, прецо уж мешацами блокирани факултети. Студентски протести розпочали у новембру прешлого року после траґедиї на Желєзнїцкей станїци у Новим Садзе 1. новембра, кед шмертельно страдали 16 особи, єдна особа чежко покалїчена.

Пейц синдикати, цо и нє шицки синдикати, потримали студентски вимоги, а з тей нагоди вимагали векши права за роботнїкох, односно вименки Закона о роботи и штрайку, и указали на дзепоєдни загрожени права роботнїкох.

Опрез Скупштини Сербиї була орґанизована преслава 1. мая за студентох котри жадаю учиц, односно Студентох 2.0 и особи котри потримую владаюцу ґарнитуру политичарох.

Студенти котри процив блокади факултетох уж длугши час кампую у Пионирским парку. Скорей 1. мая поставени числени нови шатри за орґанизовани сход, на котри ше упутели и дзепоєдни гражданє других крайох держави орґанизовано на автобусох.

Власц одлучно твердзи же шицки студентски вимоги сполнєти, и поволала студентох же би одблокирали факултети, док студенти у блокади твердза же анї єдна вимога нє сполнєта у цалосци, и же ше блокади предлужує и далєй.