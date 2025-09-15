Студенти поручели же кампус остава шлєбодни

НОВИ САД – Збори гражданох Нового Саду, внєдзелю, 14 септембра орґанизовали протест Шлєбодо, ту зме на Площи шлєбоди.

Протест Зборох Нового Саду Шлєбодо, ту зме почал у центре города и после краткей бешеди гражданє рушели ґу Кампусу Универзитета, дзе ше ґу гражданом придружели студенти. Вони глєдали розписованє виберанкох и поручели же кампус остава шлєбодни. У Кампусу Универзитета отримане 16 минути цихосци, кратки бешеди и закончел ше зоз наступом ґрупи Новотерашнї Биґ Бенд.

Всоботу, 13. септембра на Петроварадину, у Рельковичовей улїци, бул сход прихильнїкох Сербскей напредней странки процив блокадох хтори орґанизовала нєвладова орґанизация Центер за дружтвену стабилносц.

Годзину скорей при парку у Петроварадину и коло Варадинского моста з новосадского боку зишли ше и представнїки Зборох гражданох.

Полиция у опреми за розбиванє демонстрацийох и припаднїки Жандармериї, блокирали мост на новосадским боку и Беоґрадску капуру у Петроварадину и так онєможлївели же би ше учашнїки двох сходох стретли.