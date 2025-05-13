Студенти з Польскей у Заводзе за културу и „Руским словеˮ (фото+видео)

НОВИ САД – У рамикох вецейдньовей студийней екскурзиї хтора часц проєкту „Войводина, мозаїк язикох и културохˮ, др Томаш Квока з Яґелонского универзитету у Польскей и велька ґрупа його студентох славистох – насампредз сербистики и кроатистики, вчера у Новим Садзе нащивела вецей значни покраїнски и руски институциї.

Медзи иншим, студенти з Польскей були у Матици сербскей, Заводу за културу войводянских Руснацох, у НВУ „Руске словоˮ, на Филозофским факултету Универзитета у Новим Садзе дзе потримали колеґох студентох, як и на вечаршим друженю у Руским културним центру – популарней Матки.

Нащивительом зоз Польскей у заводу за културу войводянских Руснацох домашнї були директор тей институциї Саша Сабадош, як и директорка Заводу за културу войводянских Словакох Ана Спевакова. Вони им представели формални рамик пестованя култури меншинских заєднїцох у АП Войводини и Републики Сербиї, и конкретну улогу двох заводох, дзе ше тота мисия окончує на професийним уровню.

У НВУ „Руске словоˮ польских студентох привитал директор Установи др Борис Варґа хтори им у главних рисох представел историят, виданя и начала роботи нашей медийней хижи, док главна и одвичательна редакторка „Руского словаˮ Олена Планчак-Сакач и члени редакциї з нащивительом бешедовали о способе и приоритетох у пририхтованю тижньових новинох на меншинским язику.

Студийну нащиву хтора за циль ма упознац и у пракси дожиц мултикултуралносц у АП войводини, др Томаш Квока и його студенти реализую од 8. по 17. май.

У обсяжней и добре обдуманей програми нащиви, хтора дотика назначнєйши аспекти и елементи сполньованя меншинских културних правох у Сербиї, уж обишли Бачку – були у Суботици, Зомборе, Остоїчеве, Бачу, Руским керестуре, Бачким Петровцу, Бездану и Бачким Моноштору, Челареве… На шоре Беоґрад, як и важни топоними и центри у Банату и Сриме