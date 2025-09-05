Новосадски студенти поволали гражданох на протест

НОВИ САД – Студенти у блокади факултета у Новим Садзе поволали шицких гражданох на протест Сербийо, чи ше чуєме? нєшка, 5. септембра, як реакция на уход полициї на Филозофски факултет и на Факултет спорта и физичного воспитаня.

Протест будзе на крижней драги Стражиловскей улїци и Булевара цара Лазара. А як студенти наявели почнє на 19 годзин. На дружтвених мрежох студенти обявели же на протесту будзе интонована химна и же буду бешедовац студенти и професоре зоз Филозофского факултета и зоз Факултета спорту и физичного воспитаня з Нового Саду.

Здогаднїме, декан Филозофского факултета Миливой Аланович прешлого вовторку, зоз даскелїма професорами вошол и завар ше до будинку. На його поволанку, полиция у полней опреми за розбиванє демонстрацийох обезпечує факултет.

На Факултет спорта и физичного воспитаня пондзелок, вчас рано, декан Патрик Дрид вошол на факултет зоз полицию, и гварел же останє у будинку док ше нє будзе чувствовац безпечно, а полиция цали час опрез будинка.