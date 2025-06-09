На „Веселинку” пришли велї госци (фото+видео)

НОВИ САД – У просторийох Руского културного центру всоботу, 7. юния, отримани 24. Фестивал дзецинскей творчосци Руснацох Войводини „Веселинка”.

Интерактивна представа за дзеци „Инсталуй и ти дїдов GPT” Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” виведзена у першей часци програми, а могли ю провадзиц, окрем новосадских школярох, и тоти цо пришли як госци на „Веселинку”.

Музично-сценску програму отворели дзеци зоз новосадских основних школох, як и даскельо предшколски дзеци. Вони рецитовали и шпивали писньочки пошвецени слунечнїком и яри, та були у складзе з тим и облєчени, а музично талантовани школяре грали на инструментох. Шпивачох провадзел дзецински хор и на клавиру Йован Бєлица, а дзеци пририхтали учительки Ана-Мария Рац, Оля Яковлев и Ванеса Медєши.

Спред Дружтва за руски язик, литературу и културу, Ирина Папуґова учительком Рацовей и Яковлєвичовей за писанє учебнїкох за руски язик уручела Припознаня, перши з меном покойного проф. др Якова Кишюгаса.

У другей часци наступали госци зоз Коцура, Дюрдьова, Вербасу, Нового Орахова и Кули, а представели ше зоз шпиванками и пририхтанима хореоґрафиями. Остатнї наступели традицийни приятелє Руского културного центру АКУД „Соня Маринкович”.

Тогорочна „Веселинка” була пошвецена 70-рочнїци од народзеня Звонимира Павловича по чиєй задумки вона и настала, а котри ю витирвало орґанизовал.

Манифестацию потримали Министерство за културу Републики Сербиї, Покраїнски секретарият за културу и явне информованє, Город Нови Сад и Национални совит Руснацох.