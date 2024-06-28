Нови школски календари за школски 2024/25. рок

НОВИ САД – Подпредсидатель Покраїнскей влади и покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци Роберт Отот принєсол правилнїки о школским календаре за основни и штреднї школи на териториї АП Войводини за школски 2024/25. рок, сообщел ресорни секреарият.

Пeршe полрочe за шицких школярох почина на пондзелок, другого септембра 2024. року, а закончи ше на пондзелок, 23. децембра и ма 79 наставни днї.

Друге полроче шицким почина 14. януара 2025. року и закончує ше 30. мая 2025. року – за школярох осмей класи, док ше за школярох од першей по седму класу друге полроче закончи 13. юния. Датуми законченя наставного року розликую ше и при штредньошколцох, та го школяре штвартих класох ґимназийох законча 23. мая, школяре закончуюцих рокох фахових штреднїх школох 30. мая, а шицки други штредньошколци го законча 20. юния 2025. року.

Покраїнски секретар Роберт Отот гварел же ше при виробку школских календарох кажди рок почитує специфичносци Автономней покраїни Войводини пре числени национални меншини и вирски заєднїци, хтори жию на тим подручу. Тиж, покраїнски календари усоглашени з републичнима у поглядзе початку и концу школского року. У наступним школским року дзеци нє буду мац роботни соботи.

Правилнїки о школским календаре за основни и штреднї школи зоз шедзиском на териториї Автономней покраїни Войводини за школски 2024/25. рок, як и календари мож превжац на тих линкох:

Правилнїк о школским календаре за основни школи у АПВ за 2024/2025.

Школски календар за основни школи у АПВ за 2024/2025.

Правилнїк о школским календаре за штреднї школи у АПВ за 2024/2025.

Школски календар за штреднї школи у АПВ за 2024/2025.