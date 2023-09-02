Нови школски рок и у „Цицибану”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, 1. септембра нови школски рок почал и у керестурскей дзецинскей заградки „Цицибан”, оддзелєню ПУ „Бамби” з Кули у хторим будзе 154 дзеци, а од того 31 у пририхтуюцей предшколскей ґрупи.

У новим школским року до „Цицибану” уписане 41. дзецко док осмеро остали на лїстини чеканя. Шицки дзеци од рока до седем рокох розпоредзени до седем воспитних ґрупох од яшелькових по предшколску, з тим же єст и єдна пополадньова ґрупа док гевти шицки у предполадньовей змени.

У „Цицибану” медзи порядним отримованьом, тиж порихтана спальня у старей часци будинку, котра нєдавно обновена пре влагу и обилєна, а тих дньох виняти и вельки сибирски брест котри бул нагнути над терасу нового будинку и грожел будунку и дзецом, цо волонтерски поробели Ярослав Гарди и Владимир Гарди.