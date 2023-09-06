Нови школски рок и у коцурскей „Герлїчки”

КОЦУР – Предшколска установа „Бошко Буха” у шицких своїх обєктох у општини Вербас прешлого тижня, 1. септембра, предлужела воспитно-образовну роботу, а єден з тих обєктох и оддзелєнє „Герлїчка” у Коцуре, чийо дзвери того дня отворени за наймладших.

У коцурскей „Герлїчки” до мишаней пририхтуюцей воспитней ґрупи на руским и сербским язику того школского року уписани 25 дзеци, а ґрупу водза виховательки Ксения Уйфалуши и Єлена Буила.

Зоз тей ґрупи тройо дзеци треба же би нарок рушели до школи, и вони у тим школским року прейду и през обовязну пририхтуюцу програму. Зоз тим ше пририхтаю за обовязки котри их чекаю як будуцих школярох першей класи Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре.