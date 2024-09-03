Нови школски рок почал и у општини Шид

ШИД – З нагоди початку нового школского року, предсидатель општини Шид Зоран Семенович зоз сотруднїками, нащивел першокласнїкох у основних школох на подручу општини медзи хторима и ОШ „Бранко Радичевич“ у Шидзе.

З тей нагоди по традициї, першокласнїки од локалней самоуправи на дарунок достали школски прибор.

У матичней школи „Бранко Радичевич“ у Шидзе єст 72 першокласнїкох, у Ґибарцу шесцеро, Бачинцох 11, а у Куковцох 13, а вкупно на подручу општини єст 261 школяр хтори почина ходзиц до першей класи.