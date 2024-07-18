ПАРИЗ (ФРАНЦУЗКА) – На Лєтних олимпийских бавискох хтори почню 26. юлия и буду тирвац по 11. авґуст у Паризу, буду уведзени нови спортски и возбудлїви дисциплини. З тима дисциплинами прешири ше сучасни, модерни тренд и гранїци традицийней олимпийскей програми.

Медзинародни олимпийски Комитет зоз тим поцагом сце прицагнуц младих, алє инаправиц промоцию ґлобалней розличниосци. З тей нагоди репертоар на бависко будзе преширени и збогацени зоз урбанима и динамичнима дисциплинами.

Єдна з нових дисциплинох будзе скейтбординґ (Skateboarding), то спорт хтори походзи зоз калифорнийскей сурф култури 60. рокох прешлого вику и постал ґлобални феномен хтори превозиходзи културолоґийни и ґеоґрафски гранїци.

Уключованє скейтбординґу до Олимпийских бавискох 2024. року у Паризу нє лєм же потвердзує його широку популарносц и атрактивносц медзи младима на цалим швеце, алє и припознаванє його зложеносци и спорту хтори вимага вельо схопносци. На Олимпийских бавискох тота дисциплина представя злучованє атлетизму и урбаней креативносци, хтори як часц програми бавискох понука скейтером платформу же би на ґлобалним уровню указали свойо схопносци, стил и иновативносц.

Судиї буду оценьовац учашнїкох на основи рижних критериюмох хтори уключую технїчну прецизносц, ориґиналносц, чежину виведзених фиґурох и флуидносц їх стилу.

З уключованьом до програми бавискох, скейтбординґ преслави скейтбординґ заєднїцу, а тиж так будзе инспирация за нови ґенерациї младих прихильних ґу тей дисциплини и витворйованє ґлобалного успиху на Олимпийских бавискох.