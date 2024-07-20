ПАРИЗ (ФРАНЦУЗКА) – На Лєтних олимпийских бавискох хтори почню 26. юлия и буду тирвац по 11. авґуст у Паризу, буду уведзени нови спортски и возбудлїви дисциплини. З тима дисциплинами прешири ше сучасни, модерни тренд и гранїци традицийней олимпийскей програми.

Медзинародни олимпийски Комитет зоз тим поцагом сце прицагнуц младих, алє инаправиц промоцию ґлобалней розличниосци. З тей нагоди репертоар на бависко будзе преширени и збогацени зоз урбанима и динамичнима дисциплинами.

Єдна з нових дисциплинох будзе спортске пендранє а як спортска дисциплина на Олимпийских бавискох у Паризу обецує мишанїну моци, стратеґиї и шмелосци. Тот спорт подрозумює пендранє по вертикалних поверхносцох з руками и ногами, своєродни тест физичних гранїцох, менталней витирвалосци и технїки змагательох.

Популарносц того спорту рапидно у пороснуцу на цалим швеце и то причина прецо є уключени до програми ОБ. На тот завод ше представи у трох дисциплинох: швидке пендранє, булдеринґ и лид (lead) пендранє. Швидке пендранє акцентує швидкосц дзе змагателє „бежа” по вертикалних дражкох у директним дуелу. Булдеринґ тест за технїчну способносц змагательох на кратших дражкох, а лид пендранє вимага пендранє по високих дражкох.

Як буду випатрац змаганя у нових олимпийских дисциплинох, увидзиме. За тераз мож повесц же буду права лакотка.