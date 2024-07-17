ПАРИЗ (ФРАНЦУЗКА) – На Лєтних олимпийских бавискох хтори почню 26. юлия и буду тирвац по 11. авґуст у Паризу, буду уведзени нови спортски и возбудлїви дисциплини. З тима дисциплинами прешири ше сучасни, модерни тренд и гранїци традицийней олимпийскей програми.

Медзинародни олимпийски Комитет зоз тим сце прицагнуц младих, алє и направиц промоцию ґлобалней розличниосци. З тей нагоди репертоар на бавискох будзе преширени и збогацени зоз урбанима и динамичнима дисциплинами.

Єдна з нових дисциплинох будзе брейк денс (Break dance), познати як брейкинґ, револуционерна пременка у програми Олимпийских бавискох. Тота танєчна форма настала у Бронксу (ЗАД) 70. рокох прешлого вику, символизує шлєбоду виражованя, креативносц и физичну моц. Характерує го импресивна комбинация ротацийох, скокох, як и акробатских елементох, дзе змагателє, познати як б-бойс и б-ґрлс, демонструю свойо схопносци у „биткох”.

Уключованє брейк денса до олимпийскей програми отримує ґлобалну популарносц тей култури и способносц же би ше превозишло язични, културни и социялни бариєри, повязуюци людзох на цалим швеце.

Зоз своїм динамичним и визуално прицагуюцим наступом, брейк денс дода нову димензию Олимпийским бависком, а источасно то будзе и промоция вредносцох почитованя, єднакосци и инклузивносци хтори у фундаментох олимпийского руху.