Нови, стари простор, нови тим, стари смисел

РУСКИ КЕРЕСТУР – Младежска Мултимедиялна манифестация „Дньовка” того року отримана 28. раз. Манифестация була отримана всоботу, 29. новембра у просторийох Дому култури, у „Дзешатки”.

Тогорочна „Дньовка” почала зоз виставу фотоґрафийох хтори сцигли на конкурс и предлужела ше зоз главну програму. Як и по тераз, за орґанизацию було задлужене Здруженє ґражданох „Пакт Рутенорум”.

Тема тогорочного фото-конкурсу була „Гедонизем”, а од 32 фотоґрафийох хтори сцигли, виберало ше три найлєпши. У жирию були Ивана Медєши, Дионизий Малацко и Сара Планчак. Так найлєпшу фотоґрафию послал Иван Киш хтори и достал першу награду. Друге место достала Анита Чизмар, а треце Уна Планчак.

Попри наградох жирия, як и каждого року, и публика мала чесц участвовац у вибераню найлєпшей фотоґрафиї, та фотоґрафия Мирка Малацка вигласана як найлєпша.

Репертоар главней часци того року бул барз пополнєти, а могло обачиц и нови твари на бини. Но, попри тим же бул богати, бул и интересантни. Млади дзечнє приходза на „Дньовку”, а з рока на рок єст и публики вше вецей.