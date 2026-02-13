Нови термин кампу 6. и 7. марца

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна и штредня школа зоз Домом школярох Петро Кузмяк, у Руским Керестуре орґанизує Камп ученя и друженя за школярох осмих класох.

Пре вельку заинтересованосц и вельке число приявених школярох за перши Камп ученя и друженя за школярох осмих класох 20. и 21. фебруара, орґанизаторе обявели же камп будзе орґанизовани ище у єдним термину 6. и 7. марца, а прияви тирваю по 26. фебруар.

Плановане же под час дводньового кампу, школяре буду годни на интересантни, креативни и практични способ упознац образовни програми, и штредньошколски живот.

Роботнї у кампу буду водзиц искусни наставнїци и педаґоґи школи, а шицки активносци, пребуванє и костиранє задармо.

Приявиц ше можу шицки заинтересовани школяре осмих класох, формулар доступни на тим ЛИНКУ.

Вецей информациї мож достац на числох – 025/703-040 и 025/703-041, як и прейґ Вибер заєднїци школи.