Нови три боди за Русин

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб „Русин” внєдзелю, 22. септембра у Руским Керестуре у шестим колу першенственого стретнуца ПФЛ Зомбор уписал нови три боди, медзитим стретнуце нє одбавене понеже ше госци зоз Ґайдобри нє зявели. Стретнуце реґистроване зоз резултатом 3:0 за екипу Русина.

Русин би на тим стретнуцу бавел у составе – Михайло Надь, Боян Голик, Александар Кочиш, Деян Павлович, Виктор Надь, Оґнєн Маркович, Иван Планчак, Деян Югик, Матей Саянкович, Лука Иличич и Иван Чапко.

На лавочки були – Стефан Тома, Теодор Няради, Желько Шомодї, Деян Будински, Илия Йованович, Велько Шомодї и Деян Чернок.

У идуцим 7. колу ПФЛ Зомбор, Русин будзе бавиц на соботу 28. септембра у Бачкей Паланки процив екипи ФК „Крила Країне”, а стретнуце почнє на 15:30 годзин.