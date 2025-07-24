Шейсц нови задзекованя у Националним совиту

РУСКИ КЕРЕСТУР – Як пошлїдок и реакция на одлуки з Позарядовей схадзки НС Руснацох и способ як су принєшени, до Националного совиту сцигли ище шейсц нєоповолуюци задзекованя, троїх членох одборох и троїх членох Роботного цела за младих.

Зоз Одбору за информованє задзековали Яким Винаї и Мая Зазуляк Гарди, потим Олена Папуґа на членство у Одбору за службене хаснованє язика и писма, як и Адриана Надь Барна, Андрей Орос и Ребека Планчак, шицки тройо члени Роботного цела за младих. Констатованє тих задзекованьох би требало буц на идуцей схадзки НСР.

Най здогаднєме, пред тим задзековали штверо од шесцерих членох Роботного цела за науку, а то др Александер Мудри, предсидатель, др Ана Римар Симунович, др Алексей Кишюгас, и др Дюра Гарди.