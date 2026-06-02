Новинарови Руского слова нєдошлєбодзене присуство на схадзки СО Кула

КУЛА – Пондзелок, 1. юния, отримана друга порядна схадзка нового зволаня Скупштини општини Кула на хторей насампредз вибране руководство Општини Кула, понеже на дньовим шоре бул вибор предсидателя Општини, його заменїка и членох Општинскей ради.

За розлику од прешлей, конститутивней схадзки, тераз опрез будинку Општини нє були присутни симпатизере анї єдного боку, алє заш лєм могло видзиц вельке число припаднїкох полициї, скупштинского и приватного обезпеченя хторе нє дошлєбодзовало уход до сали нїкому окрем одборнїком. Гоч новинаре зоз керестурского дописовательства Руского слова поряднє доставаю поволанку и материял за схадзки СО Кула, на тот завод, кед ше наш новинар опитал же прецо нє може буц присутни на схадзки припаднїки обезпеченя одвитовали же им так наказане.

Предсидатель Скупштини општини Кула Велибор Милоїчич за предсидательку Општини предложел др Весну Томич зоз лїстини коалициї „Александар Вучич – Кула, наша фамелия”. По законченю розправи приступело ше тайному гласаню, по хторим за тото же би др Весна Томич була предсидателька Општини Кула гласали аж 20 одборнїки, а 17 були процив. У своєй бешеди др Томич визначела же нову функцию нє доживює як привилеґию, алє як вельку одвичательносц и обовязку спрам своїх согражданох.

За заменїка предсидателя Општини Кула ознова вибрани Кароль Валка зоз Кули, хтори и потераз окончовал тоту функцию, а за членох Општинскей ради вибрани мастер социялни роботнїк Бояна Блечич зоз Кули, наставнїца сербского язика и литератури Смиляна Вукелич зоз Червинки, новинарка Ливия Козма зоз Кули, доктор специялиста психиятриї Душан Кулянчич зоз Кули, дипломовани правнїк Дьордьо Перуничич зоз Сивцу, економиста Ґабриєла Саянкович зоз Руского Керестура и спортски роботнїк Милош Томич зоз Кули.