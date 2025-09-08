Новинарски здруженя осудзую поступок полициї

Нови Сад – Здруженє новинарох Себиї (УНС) осудзує полицийне малтретованє новинарох хтори пияток вечар, 5. септембра информовали зоз протесту у Новим Садзе, и Нєзависне здруженє новинарох Сербиї (НУНС), вєдно зоз Европску федерацию новинарох (ЕФЙ), найоштрейше осудзую поступок полициї.

УНС спозорює же полицає вше частейши виновнїки за напади на новинарох и поволує МУП же би превжал шицки потребни мири же би новинаре могли безпечно робиц на терену.

Нєзависне здруженє новинарох Сербиї (НУНС), вєдно зоз Европску федерацию новинарох (ЕФЙ), найоштрейше осудзую поступок полициї хтори у цеку соботового судентского протеста у Новим Садзе применєли вельку силу спрам студентох и гражданох и онєможлївели роботу новинарох.

НУНС и ЕФЙ поволує Министерство нукашнїх дїлох же би такой порушали поступок нукашнєй контроли и же би шицких идентификовали и санкционовали, же би обезпечели врацанє однятей новинарскей опреми и претаргли застрашоване и нєзоконїте леґитимованє новинарох.