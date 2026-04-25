Новинска аґенция Рутенпрес 15. мая означи 20-рочнїцу

НОВИ САД– Новинска информaтивна аґенция „Рутенпрес” (Ruthenpress), котра роби у рамикох НВУ „Руске слово”, на пияток 15. мая означи 20-рочнїцу од початку роботи.

Ювилей будзе у форми округлого столу, у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох на 19 годзин.

На рочнїци Новинскей аґенциї „Рутенпрес”, снователє, редакторе и новинаре буду бешедовац здогадуюци ше початкох и дискутовац о перспективох.

Новинска аґенция „Рутенпрес” єдина руска дньова информативна аґенция, алє и єдина такей файти на язикох националних заєднїцох у АП Войводини и Републики Сербиї. Перши вистки на аґенциї були обявени 15. мая 2006. року.