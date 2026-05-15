Новинска аґенция Рутенпрес нєшка означи 20-рочнїцу

автор Б. Варґа
НОВИ САД – Новинска информaтивна аґенция „Рутенпрес” (Ruthenpress), котра роби у рамикох НВУ „Руске слово”, означи 20-рочнїцу од початку роботи, нєшка, 15. мая у Заводу за културу войводянских Руснацох (Матици сербскей 15, Нови Сад) на 19 годзин.

Подїя будзе у форми округлого столу и дискусиї на тему прешлосци, терашньосци и будучносци „Рутенпресу” и онлайн виданьох НВУ „Руске слово”, алє и других руских виданьох на интернету и дружтвених мрежох.

На подїї буду участвовац и бешедовац Єлена Перкович, Златица Няради, Янко Хома, Мартица Тамаш, Ясмина Дюранїн и Вероника Вуячич.

Новинска аґенция „Рутенпрес” єдина руска дньова информативна аґенция, алє и єдина такей файти на язикох националних заєднїцох у АП Войводини и Републики Сербиї. Перши вистки на аґенциї були обявени 15. мая 2006. року.

