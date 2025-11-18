Новосадска програма „Костельниковей єшенї”

НОВИ САД – На 22. Културней манифестациї Костельникова єшень, нєшка 18. новембра, на 18 годзин, будзе ше бешедовац о нових виданьох на руским язику у Заводу за културу войводянских Руснацох (Матици сербскей 15).

На новосадскей програми Костельниковей єшенї будзе промоция виданьох НВУ Руске слово у сотруднїцтве зоз Заводом за културу войводянских Руснацох, а представени буду кнїжки: После файронту аватора Михала Симуновича, Руски народни шпиванки на пожичени мелодиї Дюри Латяка, кнїжка Преписка епископа Дионизия Нярадия з митрополитом Андрейом Шептицким (1902-1938) о. др Юстина Бойка о хторей будзе бешедовац Сашо Сабадош, як и кнїжка У мено єшенї Михаели Еделински.

Свойо огляднуце на обявени кнїжки да рецензентка Ирина Гарди Ковачевич, у музичней часци наступи Саша Загорянски. Програму будзе провадзиц и вистава виданьох зоз Заводовей библиотеки.