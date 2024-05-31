Новосадска виберанкова комисия обезпечела телефон за гласачох хтори гласаю звонка виберацкого места

НОВИ САД – Городска виберанкова комисия (ҐИК) Нови Сад сообщела же гласаче хтори пре чежку хороту, старосц лєбо инвалидитет, нє можу присц гласац на виберацким месце можу ше явиц комисиї и приявиц ше же буду гласац звонка виберацкого места.

Явиц ше мож 30. и 31. мая, тиж и 1. юния од 8 до 20 годзин.

Тиж ше годно явиц и 2. юния найпознєйше до 11 годзин.

Число телефона на хторе ше гласаче можу явиц у наведзених терминох 021/48-82-777.

Кед ше яви гласач треба же би наведол особни податки: мено и презвиско, єдинствене матичне число (ЙМБҐ), адресу биваня, контакт телефон, и причину пре хтору нє може гласац на виберацким месце, пише у сообщеню.