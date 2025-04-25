И того викенду будзе Новосадски кветни пияц

НОВИ САД – Рух горякох и того викенду 25. и 26. априла орґанизує Новосадски кветни пияц, на платоу опрез Спенса.

На уж познатим месце буду продукователє квеца, саднїцох и опреми за гортикултуру, окрем рижнородного квеца годно купиц меду, домашнього маджуну и соки, присмачки, як и уметнїцки и продукти старих ремеслох.

Новосадски кветни пияц будзе тирвац: пияток од 8 по 19 годзин и на соботу од 8 годзин та до пополадню.

Плановани термини отримованя Новосадских кветних пияцох у априлу и маю: 4–5. април, 11–12. април, 25–26. април, 9–10. май, 16–17. май и 23–24 май.

На Новосадским кветним пияцу и того року тирва акция Замень стари папер/картон за саднїцу квеца и древа. Пияток од 8 по 19 и на соботу од 8 по 13 годзин кед 10 кили паперу, або картону годно зачерац за саднїцу квеца, а 60 кили паперу за саднїцу древа.