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Новосадски мали парохиянє почали живот зоз св. Евхаристию

автор Ол. Папуґа
автор Ол. Папуґа 32 Опатрене

НОВИ САД – Внєдзелю 11. юния у пополадньовей Служби Божей у новосадскей церкви святих апостолох Петра и Павла, Першу причасц прияли тройо мали парохиянє.

Троїх новосадских першопричашнїкох Елену Горняк, Иринку Бики и Евана Медєша за Першу причасц пририхтала вироучителька Мелания Римар. Нєдзельову вечаршу Службу Божу служел новосадски парох о. Юлиян Рац, а вирних з тей нагоди у церкви було вельо.

Була то нагода же би ше родичи и родзиново вєдно помодлєли зоз першопричашнїками, священїком Рацом и вироучительку Римарову за дальши церковни живот троїх новосадских парохиянох хтори надалєй буду примац причасц и споведац ше.

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