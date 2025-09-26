Новосадски пияц квеца будзе и того викенду

НОВИ САД – Рух горякох Нового Саду и того викенду 26. и 27. септембра орґанизує єшеньски Новосадски пияц квеца опрез Спенса.

Орґанизаторе порихтали интересантни змисти за нащивительох. Буду орґанизовани презентациї и розгварки зоз фаховцами и продукователями на тему о реґенеративней польопривреди, а наймладши годни участвовац у едукативно-креативних роботньох.

У рамикох Новосадского пияцу квеца будзе и акция черанки старого паперу за саднїци, хтору реализую Инженєре защити животного штредку. Роботни час єшеньского Новосадского пияцу квеца: пияток од 8 до 19 годзин и соботу од 8 годзин до пополадня.

Плановани термини отримованя Новосадского пияцу квеца у октобру: 3-4. октобра, 10-11. октобра, 17-18. октобра, 24-25. октобра.

Новосадски пияци квеца потримал Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство.