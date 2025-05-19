На новосадским сайму 92. Медзинародни польопривредни саям

НОВИ САД – На Новосадским сайму министер польопривреди Драґан Ґламочич всоботу 17. мая отворел 92. Медзинародни польопривредни саям и з тей нагоди визначел же тот саям доказ моци нашого аґрара, алє и место стренуцох традициї и иновацийох.

На отвераню Сайма бешедовала и предсидателька Покраїнскей влади Мая Ґойкович, хтора гварела же Покраїна вери до дальшого розвою польопривреди на єй териториї, цо ше видзи и през укладаня.

Городоначальнїк Нового Сада Жарко Мичин визначел же ше наздава же на Польопривредним сайму буду заключени числени контракти.

Италия стратеґийни партнер 92. Польопривредного сайма, и на отвераню амбасадор Лука Ґори гварел же Италия пишна же є тогорочни стратеґийни партнер и же Италию на їх штанду предствяю 50 привредни продукователє.

На тим сайму ше представяю вецей як 1.000 викладаче зоз коло 40 жемох.

Як сообщене зоз Новосадского сайма, найдрагша машина виложена на сайму самоходни комбайн за кромплї Grimme Varitron 470 нємецкей компаниї Grimme, виложени на штанду компаниї ITN Group и кошта 770.000 евра без ПДВ, предати є компаниї хтора продукує кромплї на тисяч гектари и випоручує го вельким продуковательом чипса.

Нащивителє котри буду мац купени уходнїци буду участвовац у дарунок-бависку, а найщешлївши достанє трактор Джон Дир 5045 Д, друнок Компаниї Ките ДОО, хтора урядови Джон Дир (John Deere) дилер и сервисер у Сербиї. Вицагованє щешлївого добитнїка на штварток 17 годзин.

Саям будзе заварти на штварток 22. мая на 18 годзин.