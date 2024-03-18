Почина Новосадски саям кнїжкох

НОВИ САД – На Новосадским сайме од 18. по 25. марец будзе отримани Новосадски саям кнїжкох, а у його рамикох на штварток 21. марца представя ше и руски видавателє, НВУ „Руске слово” и Завод за културу войводянских Руснацох, а промоция почнє на 12:30 по 15 годзин.

Пред тим, на 12 годзин термин за промоцию ма Координацийни одбор дружтвох за язики, литературу и културу, кед ше представи и Дружтво за руски язик, литературу и културу.

Саям кнїжкох отримує ше у Гали 1, потераз приявени вецей як 60 учашнїки зоз жеми и реґиону, а велї наявюю вигодни цени и саямски акциї за нащивительох. Источашнє зоз Саймом кнїжкох, од 18 по 25. марец будзе отримана и 28. Медзинародна вистава уметносци „Арт експо”, а од 21. по 23. марец и саям образованє „Драгокази”.

Саям будзе отворени кажди дзень од 10 по 20 годзин, а уход ше нє будзе наплацовац.