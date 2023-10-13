Новосадски саям на чолє орґанизациї ЦЕФА

Вивершни директор за саямску дїялносц Новосадского сайма Борис Надлукач вибрани за предсидателя орґанизациї ЦЕФА у наиходзацим року.

У Конґресним центру „Мастер” Новосадского сайма пияток, 29. септембра, отримана Ґенерална скупштина Централноевропскей саямскей алиянси, ЦЕФА (Central European Fair Alliance, CEFA), на хторей були представнїки саямских орґанизацийох и хижох з Европи.

У уводним викладаню, потерашнї предсидатель ЦЕФА Ивайло Иванов Новосадскому сайму повинчовал сторочнїцу постояня, гвари ше у сообщеню Новосадского сайма.

– У мено орґанизациї ЦЕФА жадам вам єднак успишни наиходзаци 100 роки. После двoх барз чежких рокох и кризи хтора залапела и нашу индустрию, ми ше врацаме на драгу нашого окрипеня. Зочуєме ше зоз новима виволанями и маме задаток нашо стратеґиї присподобиц ґу будучносци. Наздавам ше же з плодоноснима дискусиями придземе до нових идейох, задумкох и же прилапиме нову добру праксу – гварел Иванов.

Министер привреди у Влади Републики Сербиї мр Слободан Цветкович и донєдавни директор Новосадского сайма гварел же Новосадски саям роснул и розвивал ше 100 роки. Нєшка є бренд нє лєм Нового Саду, алє и АП Войводини и Републики Сербиї.

САЯМСКА ДЇЯЛНОСЦ МА БУДУЧНОСЦ

– Барз важне и дзекуєм орґанизациї ЦЕФА же одлучела тоту скупштину отримац у Новим Садзе, з оглядом на ювилей – 100 роки од снованя Новосадского сайма. Окреме дзекуєм колеґом з УФИ (UFI – Шветова асоцияция саямскей индустриї), хтори пришли опатриц як Новосадски саям функционує. За саямску индустрию и привреду Сербиї барз важне же ше 2027. року на Беоґрадским сайму отрима EXPO 2027. Ми EXPO 2027 видзиме як єдну барз озбильну привредну шансу. Жадам охрабриц членох орґанизацийох ЦЕФА и УФИ же саямска дїялносц ма будучносц. Наздавам ше же прешли найчежши часи хтори зме мали у периодзе ковида 19. Шицким ясне же то були озбильни финансийни и други виволаня, а ЦЕФА през квалитетну черанку знаньох може помогнуц розвой саямскей дїялносци – гварел Цветкович.

Медзинародни польопривредни саям Новосадского сайма 1958. року прияти до членства шветовей саямскей фамелиї УФИ (UFI Approved Event). Члени тей шветовей орґанизациї и сайми ЛОРИСТ.

ПОВЯЗУЮ ЛЮДЗОХ И БИЗНИС

Новосадски саям повязує велї обласци привреди, а його роботу потримую Република, Покраїна и Город Нови Сад, хтори центер ИТ индустриї Сербиї, гварел на скупштини Ненад Иванишевич, покраїнски секретар за привреду.

– Новосадски саям барз важни за город Нови Сад, през сто роки постояня було вельо виволаня и членству ше у таких ситуацийох удало превозисц шицки проблеми – визначел член Городскей ради за привреду Милорад Радоєвич.

Од учашнїкох на скупштини бешедовал и Ник Даґдейл Мор (Nik Dagdejl Mor) реґионални директор УФИ-я за Европу, хтори Новосадскому сайму повинчовал сторочнїцу роботи.

– Новосадски саям ма важну улогу як у индустриї, так и у дїловним смислу, повязує людзох и бизнис и особнє ше радуєм будуцому сотруднїцтву – гварел Ник Даґдейл Мор.

У мено домашнього, Новосадского сайма, присутних на Ґенералней скупштини Асоцияциї ЦЕФА привитал Борис Надлукач, вивершни директор за саямску дїялносц.

– Новосадски саям у марцу 2021. року постал полноправни член Асоцияциї ЦЕФА, бо зме уж теди препознати як добри тимски бавяч. Окремне доприношенє у саямскей индустриї даваю активносци Асоцияциї и єй стабилна платформа хтора добра за комуникацию, трансфер знаня и черанку искуствох на медзинародним уровню. Наша саямска хижа и длугорочни полноправни член орґанизациї УФИ. Вецей як 65 роки уживаме у потримовки и почитованю медзи членами. Ми ше и далєй будземе намагац же бизме здобуте довириє оправдали у рокох хтори приходза, бо нас на тото обовязує традиция – визначел Надлукач.

На схадзки Ґенералней скупштини принєшена одлука же праве Борис Надлукач, вивершни директор за саямску дїялносц Новосадского сайма будзе предсидатель Асоцияциї ЦЕФА у наиходзацим року.

Учашнїки сходу, медзи иншим, анализовали заключеня и активносци од предходней отриманей Ґенералней скупштини потераз и финансийни звити членїцох Асоцияциї.