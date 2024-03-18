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Од нєшка днї уметносци, култури, образованя и ґейминґу на Новосадским сайме

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 71 Опатрене

НОВИ САД – На Новосадским сайме од 18. по 25. марец, будзе 28. медзинародна вистава уметносци „Арт Експо” (Art Expo), од 21. по 23. марец, 19. медзинародни саям образованя „Драгокази”, Манифестация „Днї Лази Костича” и Саям ґейминґу „НС ґейминґ тидзень” (NS Gaming Week), сообщене зоз Новосадского сайма.

Пондзелок, 18. марца шветочно будзе отворена медзинародна вистава уметносци, хтора и того року на тематских поставкох обрабя актуални теми, а у фокусу интеґритет и идентитет чловека у сучасним швеце. После отвераня будзе уручена и Награда „Сава Шуманович” за досяги у подобовей уметносци.

На штварток, 21. марца почнє 19. медзинародни саям образованя „Драгокази”, на хторим школи буду мац свойо штанди и так представя свойо напрями, програми и роботу. Наступ наявели и факултети Новосадского универзитета, державни и приватни, як и високообразовни институциї зоз Словацкей, Чарней Гори, Босни и Герцеґовини, а наявене зоз Сайме же понукнуце о предлуженю школованя представи и Амбасада Канади.

Источашнє зоз Саймом образованя од 21. по 23. марец у Гали „Мастер” будзе Саям ґейминґу наволани „НС ґейминґ тидзень” у сотруднїцтве зоз Games.Con. Наменєни є тим цо любя видео бависка, сериї, филми…

Манифестация „Днї Лази Костича” тиж почнє на штварток, 21. марца у Аули новосадского сайма. Програми прилагодзени темом яки блїзки младшей популациї. Слова будзе о школскей лектири, алє и о тим цо и кельо млади читаю. Традицийно, уручена будзе и Награда „Днї Лази Костича”.

На штварток, 21. марца на Новосадским сайме отримани будзе и Саям занятосци, хтори орґанизує Национална служба за занятосц, Филияла Нови Сад и Город Нови Сад. Тот Саям будзе тирвац лєм того дня од 10 до 15 годзин.

Роботни час Сайма од 10 по 20 годзин, уход ше нє наплацує.

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